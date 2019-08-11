Дворазовий олімпійський чемпіон з боксу дебютував в профі з несподіваної поразки

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Робейсі Рамірес
Робейсі Рамірес / Top Rank

Дворазовий олімпійський чемпіон Робейсі Рамірес (0-1, 0 КО) зазнав поразки в першому поєдинку на професійному рингу.

Бій в напівлегкій вазі (до 57,2 кг) проти джорнімена з США Адана Гонсалеса (5-2-2, 2 КО) завершився сенсаційною перемогою андердога.

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Уже в стартовому раунді Гонсалесу вдалося відправити фаворита в нокдаун, підловивши його лівим хуком. Рамірес піднявся і не виглядав приголомшеним.

У наступних раундах боксери влаштовували обміни ударів, і ініціатива переходила від одного бійця до іншого. Поєдинок пройшов всю відведену дистанції в 4 раунди.

Однак, більш активним був Адан Гонсалес, що і дозволило йому перемогти роздільним рішенням суддів з рахунком 39:36, 40:35 (Гонсалес) і 39:37 (Рамірес).

Спорт 24 писав, що український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (3-0, 3 КО) здобув свою третю перемогу в профі-рингу.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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