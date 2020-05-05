Дворазовий призер Олімпійських ігор Роберт Бек помер від коронавірусу

Дворазовий призер Олімпійських ігор з сучасного п'ятиборства американець Роберт Бек помер через коронавірусу.

Колишньому спортсменові було 83 роки. У лютому він був доставлений в лікарню після травми голови. Там він і заразився COVID-19, повідомляє Insidethegames.

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Що відомо про Роберта Бека?

Бек був американським атлетом і фехтувальником, який виграв три золоті медалі в цих дисциплінах на Панамериканських іграх в 1963-1971 роках. Він також завоював бронзові медалі в особистому та командному заліку з сучасного п'ятиборства у 1960 році на літніх Олімпійських іграх. Він був менш успішним в 1968 році, ставши 22-м індивідуальному заліку і четвертим з американською командою.

У США за минулу добу зафіксували 1 015 смертей людей заражених вірусом, що є найнижчим показником за місяць.

Загалом у світі зареєстровано понад 250 тисяч смертей від COVID-19.

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