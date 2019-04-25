Двоє гравців "Шахтаря" отримали важкі травми у матчі з "Динамо" та не зіграють у наступній грі

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Пятов отримав травму у матчі з "Динамо"
Пятов отримав травму у матчі з "Динамо" / ФК "Шахтар"

Одразу двоє гравців "Шахтаря" не зіграють у наступному матчі "гірників" через травми. Ушкодження у матчі проти "Динамо" отримали воротар Андрій Пятов та півзахисник Тарас Степаненко.

У п’ятницю, 26 квітня, Степаненкові буде проведено МРТ, після чого визначиться термін відновлення віце-капітана "Шахтаря". нагадаємо, гравець травмувався та покинув поле на 77-ій хвилині гри.

Як це було: "Динамо" та "Шахтар" зіграли внічию у дербі

Щодо травми Андрія Пятова, то про її деталі не повідомляють. Але на сайті "Шахтаря" вказано, що голкіпер точно не зіграє проти "Маріуполя".

Нагадаємо, матч "Маріуполь" – Шахтар" відбудеться у неділю, 28 квітня. Огляд матчу – на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар
Джерело: 24 канал
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