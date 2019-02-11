Двоє лідерів збірної України з біатлону пропустять восьмий етап Кубка світу

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Артем Прима
Артем Прима / twitter.com

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра розповів, хто виступатиме на восьмому етапі Кубка світу в Солт-Лейк Сіті-Сіті (США).

Не виступатимуть за Україну лідери команди Артем Прима та Сергій Семенов.

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"Як і планували, до США перелітає Дмитро Підручний, Тарас Лесюк та Артем Тищенко. Додому повернуться Артем Прима та Сергій Семенов, які будуть готуватися в Отепя (Естонія) до старту 20 лютого на чемпіонаті Європи в Мінську", – цитує Санітру UA:Біатлон.

Також старший тренер розповів, що в США кращі погодні умови, аніж у Канаді, де через сильний мороз були скасовані гонки.

"Я вже переглядав, яка погода нас очікує у США. Маю інформацію, що там температура нормальна, десь -4 чи -5°C. За прогнозом буде трохи сніжити, тому там, я впевнений, старти будуть по програмі, як заявлено на сайті IBU", – резюмував старший тренер.

Зазначимо, що восьмий етап Кубка світу з біатлону в Солт-Лейк Сіті-Сіті (США) стартує у четвер, 14 лютого. Першою гонкою буде жіночий спринт.

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Теги: Спорт Новини біатлону Артем Прима Сергій Семенов Артем Тищенко Дмитро Підручний
Джерело: 24 Канал
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