Двоє олігархів та алкогольний король: президент УПЛ розкритикував українські клуби

Чинний президент Української Прем'єр-ліги (УПЛ) швейцарець Томас Грімм дав інтерв'ю швейцарському виданню Blick. У ньому фахівець розповів про український футбол.

В інтерв'ю виданню Blick Грімм підтвердив, що більше не буде балотуватися на переобрання президента УПЛ.

Вибори, як відомо, вирішили перенести через пандемію коронавірусу на 27 квітня.

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Швейцарець, який очолює УПЛ два роки, заявив, що дійшов висновку, що УПЛ не можна вивести на рівень чемпіонату Швейцарії.

"Я перебуваю в Києві кожні два тижні протягом трьох днів, регулярно відвідую футбольні матчі у вихідні, але цього було недостатньо. І так, в українському футболі є багато різних авантюрних історій, які не полегшують роботу президента ліги", – цитує Грімма "Футбол 24".

Він переконує, що спроби підкупу ніколи не були проблемою. "Я говорю більше про власників клубів в Україні. Це неймовірні історії для нас, швейцарців", – сказав Томас.

Власник полтавської "Ворскли" перебуває в розшуку по українській лінії Інтерполу. Його звинувачують в незаконному привласненні 2,5 мільярда гривень. Він був керівником головного спонсора клубу. Згодом в клубі був призначений керуючий директор, однак ця людина залишилася власником. Втім, про цю ситуацію хоча б всі знають,

– заявив Грімм.

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"У "Десни" є неофіційний власник, який ніде не фігурує в клубних документах. Його звуть "алкогольним королем України", він мав добрі контакти з колишнім президентом країни Януковичем. Всі знають, що клуб належить саме йому. У "Львова" є власник, але на сайті клубу навіть немає його фотографії. В "Маріуполі" клуб належить іноземцю, якого ніколи не бачили в Україні", – розповів Грімм.

Президентом "Десни" є Володимир Левін, а ПФК "Львів" – Богдан Копитко. Натомість у "Маріуполя" президент Тарик Махмуд Чаудрі.

У "Карпатах" власник два роки тому збив на смерть жінку, а потім покинув країну і тепер перебуває в розшуку, а йому ж належить 50% клубу. І так, ще потрібно говорити, що два олігархи надають на весь футбол в Україні величезний вплив,

– заявив Грімм.

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Грімм висловив сподівання, що зміг показати українським клубам, "що без згоди з ключових питань – таких як маркетинг телевізійних прав – і без певної згуртованості ніякого прогресу не буде".

Я хотів продемонструвати, що на першому місці має бути централізований продаж телевізійних прав. Кожен клуб в інтересах ліги повинен підпорядковувати свої інтереси загальним. Можна сказати, що розуміння цього в Україні ще не настало. Сподіваюся, що це розуміння прийде рано чи пізно. Це я зрозумів за два роки,

– зазначив швейцарець.

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"Коли я кілька разів питав своїх помічників, чому мої ідеї не працюють, то вони відповідали мені: "Ласкаво просимо в Україну". Країна має величезний потенціал в області футболу, але його потрібно навчитися реалізовувати", – резюмував Томас Грімм.

Що відомо про Грімма?

З вересня 2002 до грудня 2005 співпрацював з ФІФА, був секретарем комісії, що відповідала за перегляд статуту ФІФА.

Обіймав посаду президента швейцарського футбольного клубу "Янг Бойз" з 2007 до 2009 року.

У 2009 році був обраний президентом Швейцарської футбольної ліги.

Член юридичного комітету ФІФА (2009-2011), член комітету УЄФА з трансферів (2009-2010), член комітету УЄФА з клубних змагань (2010-2013), член правління асоціації EPFL (асоціації європейських футбольних ліг), делегат ради директорів ФК "Біль-Б'єн" (Швейцарія) (2012-2013), був заступником голови Палати з вирішень суперечок ФІФА (з 2013).

Юридичний радник штабу збірної України під час Євро-2016, радник з питань проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві Федерації футболу України.

З 6 квітня 2018 року – президент УПЛ.

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