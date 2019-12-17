Двоє українських боксерів отримають шанс битися за чемпіонські пояси

35 Читать новость на русском
Іван Редкач / Premier Boxing

Українські боксери Іван Редкач та Артур Хегай отримають шанси битися за чемпіонські пояси. Редкач може стати обов'язковим претендентом за версією WBC, а Хегай – WBO.

Напівсередньоваговик Редкач у наступному бою зустрінеться з ексчемпіоном світу у двох вагових категоріях Денні Гарсією.

Дивіться також: Відомий український боксер суворо нокаутував ексчемпіона світу: відео

На кону поєдинку стоятиме статус обов'язкового претендента на пояс WBC. Чемпіоном світу за версією WBC є непереможний Еррол Спенс.

Бій відбудеться 25 січня й буде головною подією вечора боксу в Брукліні.

Арнольд Хегай, який виступає в найлегшій вазі, проведе поєдинок за статус обов'язкового претендента по лінії WBO.

Його суперником буде небитий американець Стівен Фултон. Бій також відбудеться 25 січня у Брукліні в андеркарді поєдинку Редкача.

Чемпіоном світу за версією цієї організації є Емануель Наваррете.

Це цікаво: Олімпійський чемпіон за 99 секунд нокаутував українського боксера: відео

Горіла хата 2: кварталівці заспівали нову пісню для Гонтаревої – відео
сьогодні
6757
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Іван Редкач
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 07:40 Як Світоліна працює на максимум в тренажерному залі перед стартом сезону – відео
Юрій Семенюк 629
16 грудня 22:17 У Токіо відкрили головний стадіон Олімпійських ігор-2020: яскраві фото
Юрій Семенюк 1013
16 грудня 16:20 Колишній воротар "Севільї" вибачився перед голкіпером "Шахтаря" за гол у 2007 році: відео
2797
16 грудня 15:30 Ліга чемпіонів: календар матчів 1/8 фіналу
Юрій Семенюк 634
16 грудня 15:05 Воротар "Шальке" ледь не вбив гравця "Айнтрахта" ударом шипами – відео моменту
Юрій Семенюк 1221
Новини
Більше новин
Залиште відгук