Двоє українських боксерів отримають шанс битися за чемпіонські пояси

Українські боксери Іван Редкач та Артур Хегай отримають шанси битися за чемпіонські пояси. Редкач може стати обов'язковим претендентом за версією WBC, а Хегай – WBO.

Напівсередньоваговик Редкач у наступному бою зустрінеться з ексчемпіоном світу у двох вагових категоріях Денні Гарсією.

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На кону поєдинку стоятиме статус обов'язкового претендента на пояс WBC. Чемпіоном світу за версією WBC є непереможний Еррол Спенс.

Бій відбудеться 25 січня й буде головною подією вечора боксу в Брукліні.

Арнольд Хегай, який виступає в найлегшій вазі, проведе поєдинок за статус обов'язкового претендента по лінії WBO.

Його суперником буде небитий американець Стівен Фултон. Бій також відбудеться 25 січня у Брукліні в андеркарді поєдинку Редкача.

Чемпіоном світу за версією цієї організації є Емануель Наваррете.

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