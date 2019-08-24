Двоє українських спортсменів отримали нагороди від президента

Президент України Володимир Зеленський під час урочистих заходів до 28-ї річниці Дня Незалежності України вручив нагороди двом спортсменам.

Орден княгині Ольги III ступеня отримала Юлія Хавалджи. Вона українська борчиня вільного стилю, срібна призерка II Європейських ігор. Нагороду їй вручали у Львові.

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Також орденом "За заслуги" II ступеня нагороджений Жан Беленюк. Він український борець греко-римського стилю у ваговій категорії до 85 кг. На II Європейських іграх він здобув для України золоту медаль.

Варто додати, що Жан Беленюк новообраний депутат Верховної Ради України. Він пройшов до парламенту від партії "Слуга народу" (10-й номер у списку).