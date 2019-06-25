Двоє українських тенісисток не змогли подолати кваліфікацію на Вімблдоні

Відразу двоє українських тенісисток не змогли подолати кваліфікацію на турнірі серії Великого шолома Вімблдоні. Ракетки зачохлили Марта Костюк і Катерина Завацька.

Катерина Завацька – Присцилла Хон 0:2 (5:7, 3:6)

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У чвертьфіналі кваліфікації Завацька за підсумком двох сетів поступилася представниці Австралії Присциллі Хон. На старті матчу тенісистки обмінялися перемогами на подачах одне одної. Але за рахунку 6:5 австралійка зробила ще один брейк і виграла сет.

У другій партії Хон двічі святкувала перемогу на прийомі й довела матч до переконливої перемоги.

Марта Костюк – Анна Калінская 0:2 (1:6, 5:7)

В іншому чвертьфіналі 16-річна Марта Костюк поступилася росіянці Калінській. У першому сеті боротьби на корті не було. Костюк виграла тільки один гейм.

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У другій партії Марта нав'язала боротьбу, але росіянці вдалося вирвати перемогу.

Серед українок кваліфікацію також проходить Ангеліна Калініна. Свій матч вона зіграє згодом. У чоловічій сітці успішно у кваліфікації стартували Сергій Стаховський та Ілля Марченко.