Двоє українських боксерів ефектно пробилися у фінал Європейських ігор-2019: відео

Українські боксери Микола Буценко та Олександр Хижняк вийшли у фінал других Європейських ігор у Мінську.

У півфінальному поєдинку Микола Буценко здолав німецького боксера Шарафу Рамана.

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Цей бій тривав менше раунду. В кінці першої трихвилинки Раман сіпнувся головою в напрямку українця і отримав серйозне розсічення, через якого суддя вирішив зупинити бій.

Цікаво, що перемога Буценко була зарахована не через травми суперника, а роздільним рішенням суддів, оскільки на цей момент він вів в записках трьох суддів (тричі по 10:9 проти двох 9:10).

У фіналі Європейських ігор Буценко зустрінеться з ірландцем Куртом Уолкером. Цей бій пройде 30 червня в 13:30.

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У свою чергу, у півфінальному бою Олександр Хижняк достроково переміг словака Андрія Чемезова.

Хижняк з перших секунд бою був дуже активним в атаці, не даючи словацькому боксеру не тільки відповідати своїми ударами, але і встигати групуватися. У зв'язку з цим у Чемезова вже до початку другого раунду утворилося кровотеча на обличчі, а сам він дуже часто не відповідав на удари Хижняка.

У зв'язку з цим, рефері відраховував словаку один за іншим нокдаун, яких до кінця другого раунду утворилося вже три, через що бій був достроково зупинено.

Суперником Хижняка в фіналі Європейських ігор стане італієць Сальваторе Чавалларо. Поєдинок за золото відбудеться 30 червня о 14:20.

Відео бою Олександр Хижняк – Андрій Чемезов

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