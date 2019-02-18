Двоє українців розіграли золото та срібло у фіналі Кубка Європи з дзюдо

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Федір Панько і Андрій Колесников
Федір Панько і Андрій Колесников

У Римі відбувся фінал відкритого Кубка Європи з дзюдо в категорії понад 100 кілограм, де зустрілися два українця – Федір Панько та Андрій Колесников.

Бронзовий призер чемпіонату Європи-2018 U-23 Панько пройшов всіх своїх суперників іппон і в фіналі зустрівся з Колесніковим, який так само впевнено розправлявся зі своїми опонентами.

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У підсумку, зустріч двох українців завершилася перемогою 23-річного Панько через те, що 25-річний Колесник набрав 3 шидо.

Спорт 24 писав, що український дзюдоїст Артем Хомула виборов бронзову нагороду Гран-прі Тель-Авіва у ваговій категорії до 73 кг. Він переміг Бехрузі Ходжазода з Таджикістану у боротьбі за нагороду.

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Теги: Спорт
Джерело: 24 Канал
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