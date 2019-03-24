Двоє українців стали чемпіонами Європи у змаганнях з кульової стрільби

На чемпіонаті Європи з кульової стрільби у хорватському місті Осієк скарбничка збірної України поповнилася золотою нагородою.

У стрільбі з пістолета серед змішаних команд чемпіонами стали Олена Костевич та Олег Омельчук. Вони показали найкращий фінальний результат 486 очок. І обійшли представників Росії та Сербії.

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На цих же змаганнях золоту медаль виборов Павло Коростильов. Українець виграв змагання зі стрільби з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів. Перед цим Коростильов забезпечив собі путівку на Олімпійські ігри 2020 у Токіо. У понеділок, 25 березня, на сайті Спорт24 вийде інтерв'ю з Павлом Коростильовим.