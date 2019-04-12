Дякуємо за все, Слава Україні, – як екс-гравець "Динамо" Че Че попрощався з клубом та фанатами

Бразильський півзахисник Че Че навіть рік не провів у складі київського "Динамо". Але після повернення до Бразилії, гравець не забув подякувати "Динамо" та фанатам київського клубу за час, який провів в Україні.

Ого! Спокійно міг гукнути Бейлу: "Агов, малий, дай мені пас!", – зірка "Динамо"

Че Че виклав у себе в Instagram фото з матчу проти "Челсі" у Лізі Європи.

"Дякую всім шанувальникам "Динамо". Хоча далеко, ви залишитеся вічно в моєму серці. Дякуємо за все. Слава Україні!", – підписав фотографії Че Че.

Чимало гравців "Динамо" вподобали цей пост бразильця.

Че Че перейшов з "Динамо" в бразильський "Сан-Паулу" 1 квітня, в останній день трансферного вікна у Бразилії. За інформацією Globo, за перехід Че Че "Динамо" хотіло отримати 5,2 мільйона євро. У таку суму обійшовся киянам перехід Че Че минулого літа.

Нагадаємо, до "Динамо" бразилець перейшов влітку 2018 року з "Палмейраса", і з того часу провів за першу команду 16 офіційних матчів (9 у чемпіонаті УПЛ, 1 у Кубку України, 1 у Суперкубку України, 1 у кваліфікації Лізі чемпіонів та 4 у Лізі Європи). У цих матчах він відзначився одним результативним пасом. Останнім часом Че Че грав тільки за дубль "Динамо".