Дякую за казку: фанати влаштували команді Реброва овацію після вильоту з Ліги чемпіонів

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ФК "Ференцварош"
ФК "Ференцварош" / fradi.hu

Вболівальники угорського "Ференцвароша" не стали поливати брудом свою команду за розгромну домашню поразку від загребського "Динамо" (0:4) в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.

До слова, перший поєдинок між командами завершився нічиєю 1:1. Таким чином, "Ференцварош", який очолює український фахівець Сергій Ребров, зіграє в Лізі Європи.

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Фанати зазначили, що Сергій Ребров виконав велику роботу, але зробити неймовірне не зміг. "Ференцварошу" потрібно підсилювати склад і набиратися досвіду. 

Тепер важливо вийти в груповий етап Ліги Європи і там набрати якомога більше очок, щоб в наступних сезонах команда була сіяною і грала проти слабших суперників.

Після закінчення зустрічі футболісти підійшли подякувати трибуни, на що вболівальники відповіли справжньою овацією на адресу своїх гравців.

 

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Теги: ФК Ференцварош Ліга чемпіонів Сергій Ребров Спорт Футбол
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