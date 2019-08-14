Дякую за казку: фанати влаштували команді Реброва овацію після вильоту з Ліги чемпіонів

Вболівальники угорського "Ференцвароша" не стали поливати брудом свою команду за розгромну домашню поразку від загребського "Динамо" (0:4) в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.

До слова, перший поєдинок між командами завершився нічиєю 1:1. Таким чином, "Ференцварош", який очолює український фахівець Сергій Ребров, зіграє в Лізі Європи.

Читайте також: Ліга чемпіонів: результати матчів 13 серпня

Фанати зазначили, що Сергій Ребров виконав велику роботу, але зробити неймовірне не зміг. "Ференцварошу" потрібно підсилювати склад і набиратися досвіду.

Тепер важливо вийти в груповий етап Ліги Європи і там набрати якомога більше очок, щоб в наступних сезонах команда була сіяною і грала проти слабших суперників.

Після закінчення зустрічі футболісти підійшли подякувати трибуни, на що вболівальники відповіли справжньою овацією на адресу своїх гравців.