Дюрант і Харден набрали майже сто очок у запеклому матчі "Х'юстона" з "Голден Стейт": відео

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Кевін Дюрант і Джеймс Харден
Кевін Дюрант і Джеймс Харден / GETTY IMAGES

"Х'юстон" переміг "Голден Стейт" у третьому матчі чвертьфіналу плей-офф НБА. "Рокетс" завдяки перемозі повели в серії з рахунком 2:1.

Х'юстон – Голден Стейт 126:121 (25:26, 33:23, 33:35, 21:28, 14:9)

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У першій чверті ініціативою володіли баскетболісти "Ворріорс", які зуміли наростити перевагу до 9 очок. Однак ближче до завершення чверті "Рокетс" ліквідували відставання до одного балу. Від початку другої 12-хвилинки гравці "Х'юстона" вийшли вперед і лідирували до останньої чверті. "Рокетс" розгромили гостей у другій чверті й пішли на велику перерву з +9.

У третій 12-хвилинці перевага господарів паркету сягнула +13, але "Голден Стейт" вчасно повернувся у гру й почав зменшувати відставання. В останній чверті "Ворріорс" не тільки зрівняли рахунок, але навіть вийшли вперед.

За підсумками чотирьох чвертей команди не змогли виявити переможця, відтак справа перейшла до овертайму. Протягом відведених п'яти хвилин більш успішними буди саме "Рокетс", які й святкували другу перемогу в серії.

Найрезультативнішим гравцем матчу виявився форвард гостей Кевін Дюрант, який набрав 46 очок, віддав 6 результативних передач та зробив 3 підбирання. У складі "Рокетс" найбільше очок набрав нестримний Джеймс Харден – 41 очко, 6 результативних передач та 8 підбирань.

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол NBA
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