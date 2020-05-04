Жорсткий нокаутер: відео останніх перемог Джастіна Гейджі

Джастін Гейджі 9-го травня проведе один з найголовніших поєдинків у своїй кар'єрі. 31-річний американець зустрінеться із земляком – Тоні Фергюсоном.

Переможець поєдинку Гейджі – Фергюсон отримає титул тимчасового чемпіона UFC та в наступному бою зустрінеться з Хабібом Нурмагомедовим, повідомляє 24 канал.

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Гейджі провів 23 поєдинки і здобув 21 перемогу. 18 разів Джастін відправляв своїх суперників у нокаут.

Якщо не рахувати дві поразки, то Джастін 8 боїв поспіль перемагав нокаутом.

Джастін Гейджі – Дональд Серроне відео нокауту

Джастін Гейджі – Едсон Барбоза відео нокауту

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Джастін Гейджі – Луїс Фірміну відео нокауту

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