Жорсткий нокаутер: відео останніх перемог Джастіна Гейджі
Джастін Гейджі 9-го травня проведе один з найголовніших поєдинків у своїй кар'єрі. 31-річний американець зустрінеться із земляком – Тоні Фергюсоном.
Переможець поєдинку Гейджі – Фергюсон отримає титул тимчасового чемпіона UFC та в наступному бою зустрінеться з Хабібом Нурмагомедовим, повідомляє 24 канал.
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Гейджі провів 23 поєдинки і здобув 21 перемогу. 18 разів Джастін відправляв своїх суперників у нокаут.
Якщо не рахувати дві поразки, то Джастін 8 боїв поспіль перемагав нокаутом.
Джастін Гейджі – Дональд Серроне відео нокауту
Джастін Гейджі – Едсон Барбоза відео нокауту
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Джастін Гейджі – Джеймс Вік відео нокауту
Джастін Гейджі – Майкл Джонсон відео нокауту
Джастін Гейджі – Луїс Фірміну відео нокауту
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