Джервонта Девіс – Юріоркіс Гамбоа: анонс бою майбутнього противника Ломаченка

У неділю, 29 грудня, о 5 ранку за київським часом відбудеться чемпіонський бій за титул WBA Regular у легкій вазі. Боротися за нього на рингу будуть ексчемпіон світу у другій легкій вазі, зірковий протеже Флойда Мейвезера – Джервонта Девіс і олімпійський чемпіон з Куби, досвідчений Юріоркіс Гамбоа.

Явним фаворитом протистояння є молодий американець. Букмекери не вірять у Гамбоа. Коефіцієнт на його перемогу становить 13, на перемогу Джервонти 1,03. Не дивлячись на такі настрої букмекерів, поєдинок не має бути місматчем.

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Юріоркіс є боксером чемпіонського рівня. Він мав прекрасну любительську кар'єру. За період виступів на аматорському ринзі вигравав Олімпійські, Панамериканські ігри, ставав бронзовим призером чемпіонату світу, був багаторазовим переможцем і призером інших менш престижних турнірів. У 2007 році почав професійну кар'єру. Одразу проводив бої проти досить міцних боксерів. В списку його противників немає ні одного бійця, в якого би кількість перемог була менша за кількість поразок. Це допомогло йому швидко піднятися на високі місця в рейтингах. Через більше ніж 2 роки, 14 квітня 2009, року він вийшов на чемпіонський бій. Його опонентом був представник Колумбії – Хосе Рохас. Гамбоа мав перевагу, і в 10 раунді нокаутував суперника. Після цього провів серію з 6 успішних захистів титулу. Серед цих поєдинків треба відмітити сутичку з добре знайомим українцям Орландо Салідо. Його Гамбоа зміг перемогти нокаутом в 12 раунді.



Юріоркіс Гамбоа (фото: talksport.com)

Вирішивши піднятись у вазі, спочатку завоював тимчасовий титул WBA у другій напівлегкій вазі. Потім перейшов у легку, де повторив такий самий успіх. У 24 поєдинку непереможний на той час кубинець вийшов на бій за титул WBO проти одного з кращих боксерів P4P – Теренса Кроуфорда. Вів конкурентний бій, проте ближче до екватора поєдинку картина змінилася. У 5-у раунді Теренс зміг відправити олімпійського чемпіона в нокдаун. Повторив це і у 6-у раунді. Згодом, через ще 2 два нокдауни, у 9 раунді головний арбітр у ринзі вирішив зупинити побиття.

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Після цього Гамбоа продовжив виступати в ліміті легкої вагової категорії (до 61 кілограма). Провів 8 боїв, здобув 7 перемог та зазнав однієї поразки.

Джервонта Девіс – одна з найбільших зірок американського боксу. Зірка, яка ще повністю не засяла. Його промоутер – Флойд Мейвезер, позиціонує свого підопічного як бійця, який здатний здобути перемогу над нашим Василем Ломаченком. За стиль, в якому він проводить свої поєдинки, отримав прізвисько "Танк".

Джервонта також мав хорошу аматорську кар'єру. Провів 206 боїв, зазнав тільки 15 поразок. Багаторазово вигравав різні національні та міжнародні турніри. Серед них престижні змагання: "Золоті рукавички" та тричі "Срібні рукавички". Відмовився від участі в Олімпійських іграх, надавши перевагу професійній кар'єрі, яку він почав у 19 річному віці. До звання чемпіона світу 4 роки був зайнятий класичним "мішкобоєм". У січні 2017 року в бою із ще одним колишнім суперником Ломаченка – Хосе Педрасою – завоював титул IBF. Педрасу він зміг нокаутувати у 7 раунді.



Джервонта Девіс (фото: boxrec)

У серпні того ж року, не програвши, втратив титул у протистоянні з костариканцем Франсіско Фонсекою. Все відбувалось через проблеми зі скидуванням ваги. Однак за допомогою впливового промоутера одразу в наступному поєдинку завоював пояс WBA Super. Провів 3 успішні захисти, в яких ні один з противників не зміг протриматися більше ніж три раунди.

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Обидва боксери є досить низькими як для легкої ваги – 166 сантиметрів. За довжиною рук є перевага у Девіса в 6 сантиметрів. Цей двобій є класичним протистоянням "молодість проти досвіду". Різниця у віці 12 років. Американцю 25, і він тільки виходить на свій максимум, а в кубинця, якому зараз 37, навпаки, кращі роки вже позаду. Фаворит має переваги у фізичній силі, він славиться своїм нокаутуючим ударом, вмілим захистом за допомогою корпусу. До переваг Юріоркіса можна віднести те, що він вже давно виступає в рамках цієї ваги, а для Джервонти це буде дебют.



Джервонта Девіс та Юріоркіс Гамбоа (фото: boxingscene.com)

Однозначно, що "Танк" є фаворитом, але не таким однозначним, як це видається на папері. Гамбоа більш ніж може підловити молодого бійця і шокувати світ. Не на користь фаворита може зіграти і його настрій на сутичку. Здається, що він більше думає про нашого Ломаченко, а не про кубинця. Ломаченка він називає наступним опонентом, а в разі перемоги боксера у суботу (бій відбудеться в США ще в суботу, в Україні вже буде неділя), згідний на це і сам Василь.