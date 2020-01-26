Джима буде готуватися до чемпіонату світу окремо від жіночої збірної України
Тренер жіночої збірної України з біатлону Валерій Лєсніков поділився планами щодо підготовки команди до чемпіонату світу. Світова першість стартує 13 лютого в італійському Антхольці.
За словами Лєснікова, після 6-го етапу Кубка світу в Поклюці українські біатлоністки роз'їжджаються на вирішальний тренувальний збір.
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Зокрема, Юлія Джима готуватиметься в Австрії, а решта української команди – в Італії.
Юлія Джима поїде в Обертіллах, де тренуватиметься зі збірною Словенії й паралельно – з чоловічою командою. У Лівіньо поїдуть Олена Підгрушна й Настя Меркушина, а через три дні – Віта і Валя Семеренки,
– цитує Лєснікова UA:БІАТЛОН.
Тренер збірної України розповів, що Дар'ї Блашко вирушає в Україну розв'язати деякі проблеми. "Перш за все – проаналізувати, що сталося з нею в медичному плані. Якщо зі здоров'ям усе гаразд, то вона пройде підготовку на рівнині", – заявив Лєсніков.
Надія Бєлкіна та Юлія Журавок теж їдуть з нами в Лівіньо. Після підготовчого табору вони "спустяться з гір" до Арберу (Німеччина, – Спорт24), де візьмуть участь на Кубку IBU. За результатами їхніх виступів відбиратимемо резервну спортсменку на чемпіонат світу,
– резюмував тренер.
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- У словенській Поклюці українські біатлоністи не здобули жодної нагороди.
- Після 6 етапі єдину нагороду серед українців здобула Юлія Джима. В Естерсунді Джима виграла срібло в індивідуальній гонці.
- Чемпіонат світу з біатлону триватиме з 13 до 23 лютого. Першою гонкою на чемпіонаті світу буде змішана естафета.
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