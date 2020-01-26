Джима буде готуватися до чемпіонату світу окремо від жіночої збірної України

Тренер жіночої збірної України з біатлону Валерій Лєсніков поділився планами щодо підготовки команди до чемпіонату світу. Світова першість стартує 13 лютого в італійському Антхольці.

За словами Лєснікова, після 6-го етапу Кубка світу в Поклюці українські біатлоністки роз'їжджаються на вирішальний тренувальний збір.

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Зокрема, Юлія Джима готуватиметься в Австрії, а решта української команди – в Італії.

Юлія Джима поїде в Обертіллах, де тренуватиметься зі збірною Словенії й паралельно – з чоловічою командою. У Лівіньо поїдуть Олена Підгрушна й Настя Меркушина, а через три дні – Віта і Валя Семеренки,

– цитує Лєснікова UA:БІАТЛОН.

Тренер збірної України розповів, що Дар'ї Блашко вирушає в Україну розв'язати деякі проблеми. "Перш за все – проаналізувати, що сталося з нею в медичному плані. Якщо зі здоров'ям усе гаразд, то вона пройде підготовку на рівнині", – заявив Лєсніков.

Надія Бєлкіна та Юлія Журавок теж їдуть з нами в Лівіньо. Після підготовчого табору вони "спустяться з гір" до Арберу (Німеччина, – Спорт24), де візьмуть участь на Кубку IBU. За результатами їхніх виступів відбиратимемо резервну спортсменку на чемпіонат світу,

– резюмував тренер.

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