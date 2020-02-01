Джима може стати 3-ю українкою, яка виграє Кришталевий глобус: що для цього потрібно

У рамках біатлонного сезону відбулося 6 етапів Кубка світу. На біатлоністів чекають ще три етапи та чемпіонат світу. Після цих гонок визначяться власники малих Кришталевих глобусів та одного великого Кришталевого глобусу. Попри непереконливий сезон Україна може розраховувати на один малий Кришталевий глобус.

Що таке малий Кришталевий глобус

У рамках Кубків світу та чемпіонату світу відбуваються 4 види індивідуальних гонок – мас-старт, спринт, гонка переслідування та індивідуальна гонка.

За результатами кожної дисципліни ведеться окремий залік. Таким чином, кожен переможець окремого виду гонок отримує індивідуальний малий Кришталевий глобус за підсумками сезону.

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Разом з тим, результати всіх гонок сумують у загальний залік, переможець якого отримує великий Кришталевий глобус і стає найкращим у сезоні. Залік ведеться окремо для жінок та чоловіків.

У цьому сезоні українка Юлія Джима претендує на малий Кришталевий глобус в індивідуальних гонках. Джима може стати тільки третьою українкою, яка виграє МКГ (малий Кришталевий глобус).

Хто з українців вигравав Кришталевий глобус

Першою українкою, яка виграла МКГ була Олена Зубрилова. У сезоні 1998/1999 Зубриловій вдалося виграти аж два МКГ.

Українка стала найкращою в мас-старті та гонці переслідування. У спринті Зубрилова посіла другу сходинку.

Також Олена ледь не стала першою українкою, яка виграла великий Кришталевий глобус. Зубрилова програла в загальному заліку шведці Магдалені Форсберг всього 11 очок.

Наступного року 5 балів не вистачило Олені Петровій, щоб виграти МКГ у мас-старті.

Наступний раз представниця України претендувала на МКГ аж у сезоні 2006/2007.

Оксані Хвостенко не вистачило 21 балу, щоб не обігнати в заліку мас-стартів легендарну німкеню Катю Вільхельм.

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У сезоні 2010/2011 вже Валентині Семеренко забракло 14 очок, щоб виграти МГК в індивідуальних гонках. Першою стала шведка Хелена Екхольм.

Знаковим для України був сезон 2014/2015. Сергій Семенов виграв МКГ в індивідуальних гонках. Сергій випередив француза Мартена Фуркада, норвежців Еміля Свендсена та Йоганнеса Бьо. Семенов став першим українським біатлоністом, який виграв МКГ.



Сергій Семенов з малим Кришталевим глобусом / фото: ФБУ

У тому ж сезоні Валентина Семеренко зупинилася за крок від виграшу МКГ у мас-старті. Валентина програла німкені Францисці Пройс всього 8 очок.

У сезоні 2017/2018 українки знову були близькі, щоб виграти МКГ. Юлія Джима в індивідуальних гонках програла білорусці Надії Скардіно всього 5 очок. Четвертою стала Валентина Семеренко.

Таким чином, за часів незалежності тільки два представники України виграли малий Кришталевий глобус. Юлія Джима має всі шанси, щоб вписати своє ім’я в історію у 2020 році.

Що таке індивідуальна гонка

Індивідуальна гонка – класична дисципліна в біатлоні, є найстарішим видом. Перша "індивідуалка" в рамках чемпіонату світу була проведена у 1958 році серед чоловіків і 1984 року серед жінок.

Гонка дає максимальний шанс на успіх витривалим спортсменам з високою точністю стрільби. Довжина дистанції 20 кілометрів для чоловіків та 15 кілометрів для жінок.

Індивідуальна гонка складається з п'яти кіл, після чотирьох з яких спортсмени змагаються в точності стрільби. Біатлоністи стартують з інтервалом від 30 секунд до 1 хвилини.

Спортсмени самі обирають собі місця на стрільбищі. На відміну від інших індивідуальних дисциплін, за промах у такій гонці біатлоніст карається не штрафним колом завдовжки 150 метрів, а додаванням до загального часу однієї штрафної хвилини.

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Спортсмени проходять чотири вогневі рубежі в такому порядку: лежачи, стоячи, лежачи, стоячи (по 5 пострілів на кожному з рубежів).

У сезоні 2019/2020 вже відбулися дві індивідуальні гонки – у шведському Естерсунді та словенській Поклюці. Остання "індивідуалка" відбудеться в Антхольці в рамках чемпіонату світу.

Як виступала Джима в попередніх "індивідуалках"

Джима в Естерсунді виграла срібну нагороду. Запорукою успіху українки стала якісна стрільба – 20 точних влучань. Натомість Юлія продемонструвала жахливу швидкість.

Українка програла Жюстін Бреза, яка отримала 2 хвилини штрафу, 11 секунд. Джима виграла тільки 6 секунд у Жюлії Сімон, яка теж отримала 2 штрафні хвилини.

Таким чином, Джима програла ходом обом француженкам на 15-кілометровій дистанції аж 2 хвилини.

У словенській Поклюці Джима продемонструвала 14-й результат з двома штрафними хвилинами. Найбільш прикрим став останній промах Джими на "стійці".



Юлія Джима у Поклюці / Фото: Спорт24

Якщо відняти штрафну хвилину від результату Джими, то українка цілком могла фінішувати сьомою. Це б допомогло Юлії в заліку індивідуальних гонок.

Українка б заробила на 9 балів більше. 14-е місце Джимі принесло 27 очок, а сьоме – 36.

Враховуючи, що Джима потіснила би Бреза, то француженка б заробила на бал менше. Таким чином, Джима б одноосібно очолювали залік індивідуальних гонок.

Що потрібно Джимі, щоб виграти Кришталевий глобус

Доля малого Кришталевого глобуса в індивідуальних гонках визначиться в Антхольці на чемпіонаті світу.

Наразі в заліку лідирує Бреза 90 очок. Джима посідає 4-е місце й програє француженці 9 очок. Попереду Юлії шведка Ханна Еберґ (85 очок) та німкеня Деніз Херманн (83 очки).

Реальними конкурентками Джими є Бреза та Еберґ. Запорукою успіхів шведки є стабільність, а француженки – реактивна швидкість.

Херманн, яка виграла "індивідулку" в Поклюці у супереч усім законам логіки, навряд чи повторить досягнення в Антхольці. Чому? Німкеня, мабуть, вперше в кар’єрі закрила всі 20 мішеней, через що й виграла у Поклюці.

Якщо Джима виграє "індивіуалку" в Антхольці, то їй потрібно, щоб Бреза фінішувала не вище третього місця. Якщо Джима переможе, а Еберґ або Херманн фінішують другими, то українка все одно виграє МКГ.

Якщо Джима продемонструє час нижче 32 місця, а її суперниці не будуть за межами залікової зони, то вона не виграє МКГ.



Юлія Джима у Поклюці / Фото: Спорт24

Простою мовою Джимі потрібно фінішувати вище Бреза, Еберґ та Херманн так, щоб різниця в очках у порівнянні з Бреза складала +10 на користь українки, +5 у порівнянні з Еберґ та +2 – з Херманн. За таких обставин Джима виграє МКГ.

Джима має найкращу стрільбу у цьому сезоні серед четвірки, яка побореться за перемогу. Відсоток влучань Джими складає 89% (157/176). Еберґ влучає 82% (207/251), Херманн – 79% (213/270), Бреза – 76% (209/275). Водночас Джима усім трьом програє у швидкості.

Окрім того, Джима ніколи не перемагала в Антхольці. Найкращою її гонкою є спринт у сезоні 2016/2017, де вона посіла 10 місце. "Індивідуалки" в Антхольці Юлія завершувала за межами топ-15.

Результати Джими в Антхольці

28 місце у мас-старті (2017/2018)

20 місце в "індивідуалці" (2016/2017

10 місце в мас-старті (2016/2017)

15 місце в спринті (2015/2016)

29 місце в спринті (2014/2015)

19 місце в "індивідуалці" (2014/2015)

35 місце в спринті (2012/2013)

Розподіл очок в індивідуальній гонці