"Джокер" "Зорі" став найкращим гравцем 26-го туру УПЛ

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Артем Громов
Артем Громов / ФК "Зоря"

Півзахисник луганської "Зорі" Артем Громов у матчі проти "Олександрії" вийшов на поле у першому таймі. Він замінив травмованого Кабаєва. І став героєм матчу.

За шість хвилин після виходу на поле Артем Громов забив перший гол. У другому таймі він відзначився ще раз, принісши перемогу луганській "Зорі" у принциповому матчі проти "Олександрії".

Як це було: "Зоря" здолала "Олександрію" і наблизилась до третього місця в УПЛ

Українська прем'єр-ліга, опитавши фахівців, які входить до її експертної ради, визначила саме Артема Громова найкращим гравцем 26-го туру чемпіонату України. Він здобув майже одноголосну перемогу.

Хто увійшов до складу експертної ради? Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Леонід Буряк.

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Теги: Спорт Футбол ФК Зоря
Джерело: 24 канал
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