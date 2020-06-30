Джокович знову відмовився здати тест на COVID-19: тенісист заразився на власному турнірі
Найсильніший тенісист світу серб Новак Джокович передумав здавати повторний тест на коронавірус. Новак відмовився від повторного аналізу через п'ять днів після першого.
Як повідомляє B92, хвороба у Новака і його дружини протікає безсимптомно. Вони продовжують дотримуватися режиму самоізоляції.
Варте уваги Спалах COVID-19 на турнірі Джоковича: заразився легендарний тенісист
Новак вважає повторний тест необов'язковим
У вівторок у заяві про позитивний результат тесту серб повідомив, що хоче здати повторний через п'ять днів.
За інформацією сербського видання B92, Джокович вирішив поки не робити другий тест. Він вважає це необов'язковим.
Джокович продовжить перебувати на самоізоляції, а після цього здасть фінальний тест.
До речі Джокович виступив проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу
Спалах COVID-19 на турнірі Джоковича
- Перший номер рейтингу ATP Джокович організував серію виставкових турнірів на Балканах.
- На турнірах тенісисти не дотримувалися рекомендацій. Учасники обіймалися, тиснули одне одному руки. Також на матчах були присутні глядачі.
- Першим коронавірусом заразився болгарський тенісист Григор Димитров. Згодом COVID-19 виявили у його тренера, Віктора Троїцькі і його вагітної дружини.
- Також вірус виявили у Борни Чорича і фітнес-тренера Джоковича. Згодом позитивні тести на COVID-19 здав сам Новак та його дружина. Хоча спершу серб не хотів здавати аналізи.
29 червня