Джокович обіграв Федерера і став п'ятикратним чемпіоном Вімблдону: відео

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​Новак Джокович переміг у фіналі Вімблдону-2019
​Новак Джокович переміг у фіналі Вімблдону-2019 / Фото з відкритих джерел

Перша ракетка світу Новак Джокович став чемпіоном Вімблдону-2019, обігравши в фіналі третього номера світового рейтингу Роджера Федерера.

Поєдинок закінчився з рахунком 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13:12 (3).

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Суперники провели на корті в фіналі 4 години і 55 хвилин (рекорд змагань). У вирішальній партії Джокович вийшов вперед з брейком 4:2, але наступний свій гейм на подачі програв. 

Федерер реалізував прихований матчбол в 15-му геймі, після чого на своїй подачі програв з двох матчболів (8:8). У затяжному 23 геймі серб пішов зі ще двох прихованих матчболів на своїй подачі, а потім на тай-брейку взяв два очки на подачі швейцарця, що і дозволило йому завершити матч на свою користь.

Зіркові тенісистки здійснили 36 ейсів (10 – у Джоковича, 26 – у Федерера). Серб припустився дев'яти подвійних помилок, тоді як Федерер лише шість разів дарував подачу Новаку. Окрім того, Джокович виграв три з восьми брейків. Що стосується швейцарця, то він сім разів з тринадцяти вдало оформив брейк-поїнт.

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Перша ракетка світу виграв свій 16 титул на турнірах Великого Шолома і в п'ятий раз став переможцем Вімблдону (2011, 2014 року, 2015-го, 2018-го). Джокович вдруге у кар'єрі захистив звання чемпіона на трав'яному Шоломі. Для серба це вже третя перемога в фіналах над Роджером Федерером, який виступив в своєму 12-му вирішальному матчі на Вімблдоні.

Новак Джокович
Новак Джокович – переможець Вімблдону-2019

Для 37-річного Федерера це був перший фінал на мейджорах з Відкритого чемпіонату Австралії-2018. Швейцарець боровся за свій 9-й титул на турнірі. На рахунку Федерера в цьому році титули на Мастерсі в Маямі, турнірах в Дубаї та Галле і фінал на Мастерсі в Індіан-Уеллсі. 

За підсумками змагань топ-трійка лідерів рейтингу Джокович, Надаль і Федерер збереже свої позиції в світовій класифікації.

 

Після закінчення матчу Джокович сів навпочіпки, відірвав кілька травинок з корту і з'їв. Хто не знає, серб – вегетаріанець.

 

blog_ava
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Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Вімблдон Роджер Федерер
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