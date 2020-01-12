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Джокович переміг Надаля й допоміг Сербії виграти ATP Cup

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Сербія виграла ATP Cup / twitter.com/atpcup

Збірна Сербії виграла дебютний розіграш ATP Cup. У фіналі Сербія на чолі з Новаком Джоковичом перемогла Іспанію.

Іспанія – Серія 1:2

Роберто Баутіста-Агут – Душан Лайовіч 2:0 (7:5, 6:1)

Рафаель Надаль – Новак Джокович 0:2 (2:6, 6:7)

Пабло Карреньо-Буста/Фелісіано Лопес – Новак Джокович/Віктор Троїцькі 0:2 (3:6, 4:6)

Це цікаво: Зірковий Надаль програв матч за збірну Іспанії вперше за 16 років

На шляху до фіналу тенісисти з Іспанії святкували перемоги над збірними Грузії, Уругваю, Японії, Бельгії та Австралії. Збірна Сербії була сильнішою за команди з ПАР, Франції, Чилі, Канади та Росії.

У першому фінальному матчі Роберто Баутіста-Агут приніс іспанській команді перше очко. 10-я ракетка світу в матчі проти Душана Лайовіча програв 2 гейми на своїй подачі, а сам зробив 5 брейків.

Новак Джокович здобув свою 29 перемогу в матчах проти Рафаеля Надаля. У сьогоднішньому матчі, який тривав 2 години, серб реалізував 2 брейкпойнти з восьми, а іспанець не скористався 5 шансами зробити брейк.

У парній зустрічі іспанці не скористалися перевагою в один брейк і з рахунку 3:1 програли 7 геймів поспіль.

Після брейку на старті другої партії тенісисти по черзі захищали свої подачі, в підсумку поєдинок завершився перемогою Джоковича й Троїцькі.

Відео переможного розіграшу Сербії

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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