Джоковіч та Бертенс виграли тенісний турнір у Мадриді

У Мадриді завершився тенісний турнір Mutua Madrid Open. Якщо у чоловіків перемогу здобув перший номер рейтингу Новак Джоковіч, то у жінок перемогу святкувала Кікі Бертенс.

Протистояла Кікі Бертенс у фіналі не менш досвічена Сімона Халеп. Та румунка не зуміла виграти цей турнір. У першому сеті за рахунку 4:2 на свою користь, Халеп програла наступні шість геймів поспіль (чотири у першому сеті, та ще два у другому). Бертенс же не втратила таку перевагу та довела матч до перемоги.

Кікі Бертенс – Сімона Халеп 2:0 (6:4, 6:4)

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Завдяки виходу у фінал Сімона Халеп піднялася на друге місце у рейтингу WTA, Кікі Бертенс зробила стрибок на три місця вверх – вона тепер четверта ракетка світу.

Не менш захопливим був і чоловічий фінал, де зійшлися Новак Джоковіч та Стефанос Циципас. Але й там обійшлося без сенсацій. Реалізувавши у кожному сеті по тай-брейку, перша ракетка світу виграв свій третій титул у Мадриді. Тепер у його активі 33 перемоги на турнірах серії Masters, і за цим показником він зрівнявся з Рафаелем Надалем.

Новак Джоковіч – Стефанос Циципас 2:0 (6:3, 6:4)

До слова: Легендарний Федерер став другим тенісистом у 21 столітті, який виграв 1200 матчів