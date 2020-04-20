Джокович виступив проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу
Зірковий сербський тенісист Новак Джокович прокоментував ставлення до вакцинації у світлі пандемії коронавірусу.
Як повідомляє The New York Times, Джокович та інші сербські спортсмени поспілкувалися у прямому ефірі у фейсбуці.
Перший номер світового рейтингу висловився проти обов'язкової вакцинації.
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Особисто я проти вакцинації і не хочу, щоб мене змушували робити щеплення заради можливості подорожувати. Але якщо вакцинацію від коронавірусу зроблять обов'язковою, то що тоді? Мені доведеться приймати рішення,
– сказав Новак.
За словами Джоковича, у нього свої погляди на це питання. "Не знаю, чи зміняться вони з часом", – додав серб.
Новак припустив, що якщо тенісні матчі відновляться у липні-серпні, то вакцинація може стати обов'язковою.
- У рідній для Джоковича Сербії станом на 20 квітня підтверджено 6 318 випадків зараження COVID-19, 122 особи померли.
- Вакцину від коронавірусу нині розробляють вчені в низці країн. У США та Китаї вже навіть почали тестувати її на людях.
- За прогнозами фахівців, першу вакцину готову до масового використання можна буде отримати не раніше 2021 року.
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