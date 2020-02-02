Джокович восьмий раз у кар'єрі виграв Australian Open

Сербський тенісист Новак Джокович став переможцем Australian Open-2020. У фіналі другий номер світового рейтингу переміг австрійця Домініка Тіма.

Домінік Тім – Новак Джокович 2:3 (4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6)

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Джокович надзвичайно агресивно розпочав поєдинок, зробивши ранній брейк. Це дозволило сербу повести 4:1. Тім зумів відігратися, але в 10-у геймі на подачі австрійця Новак виграв сет.

На старті другого сету запал Джоковича кудись зник. Серб почав багато помилятися. Тім оформив брейк і повів 4:2. Джоковичу вдалося відігратися, але в 9-у геймі Домінік оформив другий брейк. Це дозволило австрійцю в наступному геймі подати на сет.

Що цікаво, в одному з моментів Джокович затіяв суперечку з арбітром. Під час переходу Новак доторкнувся до кросівок судді, за що передбачена дискваліфікація. Але рефері на вежі не став приймати жорстке рішення щодо Новака.

У третьому сеті Джокович виграв тільки два гейми. Таким чином, Тім повів по сетах 2:1.

Серб зібрався у четвертому сеті. Один брейк дозволив йому здобути перемогу в партії та зрівняти рахунок за сетами.

В останньому сеті Джокович знову проявив холоднокровність. Одного брейку вистачило сербу, щоб увосьме в кар'єрі виграти Australian Open.

Для серба це 17-й титул на турнірах серії "Гренд Слем". Також з нового тижня серб повернеться на першу сходинку рейтингу ATP.