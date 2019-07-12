Джокович вп'яте в кар'єрі вийшов у фінал Вімблдону

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Новак Джокович
Новак Джокович / twitter.com/ATP_Tour

Перша ракетка світу Новак Джокович другий рік поспіль зіграє у фіналі Вімблдону. В 1/2 фіналу серб переміг Роберто Баутісту-Агута.

Новак Джокович – Роберто Баутиста-Агут 3:1 (6:2, 4:6, 6:3, 6:2)

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У першому сеті Джокович легко розібрався з іспанським тенісистом. Новак двічі виграв на подачі 22-річного іспанця й вийшов вперед.

У другому сеті 22 номер світового посіву зумів зробити один брейк. Цього виявилося достатньо, щоб виграти партію.

Та виявилося, що виграний сет – це єдине, чого зумів досягнути Роберто у матчі з Джоковичем. Серб впевнено виграв два наступні сети й вийшов у фінал.

У вирішальному матчі Вімблдону 2019 Новак зіграє проти переможця пари Роджер Федерер – Рафаель Надаль.

Для Джоковича це вже 5-й фінал на Вімблдоні. Чотири фінали серб виграв. Джокович таким чином приєднався до Роджера Федерера, Піта Сампраса та Бйорна Борга – всі тенісисти зіграли понад 5 фіналів.

Найбільше перемог та фіналів на Вімблдоні у Федерера: 11 фіналів при 8 перемогах.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Вімблдон
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