Джон Ховард блискучим нокаутом переміг у головній події PFL 4: відео

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Джон Ховард та Рей Купер
Джон Ховард та Рей Купер / twitter.com/MMAFighting

У ніч з 11 на 12 липня в Атлантік-Сіті (США) відбувся турнір PFL 4. У головному поєдинку турніру зустрілися Джон Ховард та Рей Купер.

Джон Ховард зумів здобути блискучу перемогу. Поєдинок між бійцями тривав всього один раунд.

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36-річний Ховард нокаутував опонента вже в першому раунді.

Для Ховарда це був 44 бій. У його активі 28 перемог (10 нокаутом). 15 разів американський боєць програвав. Ще одного разу його бій завершився нічиєю.

Рей Купер зазнав 10-ї поразки. В його активі 18 перемог (8 нокаутом).

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Теги: Спорт Новини Спорту MMA Змішані єдиноборства
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