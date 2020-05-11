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Джошуа – Пулєв: бій може пройти у європейській країні, де мінімум хворих на COVID-19

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Ентоні Джошуа і Кубрат Пулєв
Ентоні Джошуа і Кубрат Пулєв / Press Association

25 липня у Лондоні (Англія) запланований бій між Ентоні Джошуа та Кубратом Пулєвим. У командах спортсменів вважають, що бій не відбудеться у Британії через суворі карантинні обмеження. Тому сторони розпочали переговори щодо нового місця для поєдинку за чемпіонські титули WBA, WBO та IBF.

Як повідомляє Sky Sports, бій може пройти в одній з країн Західної Азії або Хорватії.

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Менеджер Кубрата Пулєва Івало Готсев заявив, що в них є три тижні, щоб узгодити деталі поєдинку.

"Ми дали один одному три тижні, щоб все з'ясувати і остаточно домовитися. Промоутер Джошуа Едді Хірн говорив про країни Середнього Сходу. Так чи інакше, але головне – безпека", – сказав Готсев.

Він підтвердив інформацію, що Хорватія – один з варіантів для проведення зустрічі.

"Потрібно прийняти краще рішення в нинішніх умовах. Хорватія – один з варіантів, сторона Джошуа про це знає", – резюмував менеджер Пулєва.

У Хорватії станом на 11 травня підтверджено 2 187 випадків зараження COVID-19, 90 осіб померло.

  • Попередній бій Джошуа відбувся 7 грудня 2019 року у Саудівській Аравії. Ентоні рішенням суддів переміг Енді Руїса та повернув втрачені титули WBA, WBO, IBF та IBO.
  • Кубрат Пулєв попередній раз виходив у ринг 9 листопада 2019 року й переміг Райделла Букера.
  • Джошуа і Пулєв повинні були провести бій ще у жовтні 2017 року, але болгарин отримав травму.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Ентоні Джошуа Бокс
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