24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Джошуа – Пулєв: боксери вперше зустрілися у палкій дуелі поглядів – відео

-
Джошуа – Пулєв: дуель поглядів / Sky Sport

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA (Super), WBO, IBF і IBO британець Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) в наступному бою зустрінеться з болгарином Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО).

Бій пройде 20 червня і стане головною подією вечора боксу на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні. 3 березня боксери вперше зустрілися поглядами.

Цікаво: Джошуа заявив, що хоче провести бій з Усиком уже цього року

Дуель поглядів Джошуа – Пулєв: дивіться відео

  • Цей поєдинок Пулєв отримав завдяки статусу обов'язкового претендента на титул IBF, але на кону будуть стояти всі пояси Джошуа.
  • Ентоні Джошуа попередній бій провів 7 грудня 2019 року. У Саудівській Аравії британець переміг Енді Руїса та повернув титули WBA, WBO, IBF та IBO.
  • Кубрат Пулєв останній раз виходив у ринг 9 листопада 2019 року й переміг Райделла Букера.
  • Джошуа і Пулєв повинні були провести бій ще у жовтні 2017 року, але болгарин отримав травму.
Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Ентоні Джошуа Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:50 Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Михайло Гема
сьогодні 13:29 Календар Кубка світу з біатлону та розклад всіх гонок
Юрій Семенюк
сьогодні 12:12 Українське дербі в НБА: Лень вперше обіграв Михайлюка в результативному матчі – відео
Юрій Семенюк
1 березня 17:06 Воротар "Манчестер Юнайтед" Де Хеа пропустив ганебний гол від "Евертона": відео
Михайло Гема
1 березня 16:22 Фіналіст Євро-2016 забив неймовірний гол ножицями в чемпіонаті Мексики – відео
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук