Джошуа – Пулєв: боксери вперше зустрілися у палкій дуелі поглядів – відео
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Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA (Super), WBO, IBF і IBO британець Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) в наступному бою зустрінеться з болгарином Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО).
Бій пройде 20 червня і стане головною подією вечора боксу на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні. 3 березня боксери вперше зустрілися поглядами.
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Дуель поглядів Джошуа – Пулєв: дивіться відео
- Цей поєдинок Пулєв отримав завдяки статусу обов'язкового претендента на титул IBF, але на кону будуть стояти всі пояси Джошуа.
- Ентоні Джошуа попередній бій провів 7 грудня 2019 року. У Саудівській Аравії британець переміг Енді Руїса та повернув титули WBA, WBO, IBF та IBO.
- Кубрат Пулєв останній раз виходив у ринг 9 листопада 2019 року й переміг Райделла Букера.
- Джошуа і Пулєв повинні були провести бій ще у жовтні 2017 року, але болгарин отримав травму.
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