Джошуа, Чісора або Паркер: промоутер розповів про наступний бій Усика

Після того, як Ентоні Джошуа переміг Енді Руїса та повернув титули WBA, WBO, IBF і IBO, британець отримав двох претендентів на свої пояси. Претендентом за лінією IBF є Кубрат Пулєв, а за версією WBO – Олександр Усик. Промоутер Джошуа Едді Хірн розповів, хто отримає право битися за титул.

Перш за все, Хірн заявив, що Джошуа не хоче відмовлятися від титулів. Наприклад, провести захист титулу IBF, відмовившись від WBO, та навпаки.

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Але якщо доведеться, то він це зробить (відмовиться від титулу, – Спорт24). Наскільки розумію, у першу чергу йому необхідно провести бій з претендентом від IBF Кубратом Пулєвим, а потім з Усиком. А за цей час, Усик міг би провести бій з Чісорою,

– заявив Хірн ютуб-каналу Boxing Social.

IBF дала Джошуа час до квітня, щоб провести захист проти Пулєва. Натомість бій з Усиком Ентоні повинен провести протягом наступних пів року.

За словами Хірна, поєдинок Усика з Чісорою дуже реальний і боксери можуть зустрітися за вакантний титул WBO. Проблема тільки в тому, що Чісора має низький рейтинг для титульного поєдинку.

Є великі шанси, що він відбудеться. Проблема тільки в тому, що Чісора не високо в рейтингу WBO – це може стати проблемою, якщо це буде бій за вакантний титул,

– резюмував промоутер.

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Відтак, за словами Хірна, цілком можливо, що Усику доведеться битися за вакантний титул з Джозефом Паркером. Раніше менджер Паркера заявив, що Джозеф зустрінеться з Усиком, якщо пояс WBO зроблять вакантним.

Таким чином, IBF та WBO повинні визначити, який захист буде першим. Тоді в команді Джошуа, ймовірно, приймуть рішення відмовитися від одного з титулів.

Ми не зможемо провести два обов'язкових захисти в ті терміни, які від нас вимагають, адже Джошуа проводить по 2 поєдинки за рік. Ентоні проведе наступний бій у квітні,

– сказав Хірн.