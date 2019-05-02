Джошуа готовий битися з Усиком і назвав умови, за яких відбудеться бій

Британський чемпіон світу IBF, WBO, WBA в суперважкій вазі Ентоні Джошуа висловив підтримку українському боксеру Олександру Усику, який цього місяця дебютує у новій ваговій категорії.

Окрім того, Джошуа висловив бажання у майбутньому зустрітися з українським боксером у рингу. Британець зустрінеться з українцем за умови, що стане абсолютним чемпіоном світу.

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Стовідсотково буду дивитися бій Усика проти Такама. Якби у мене була магічна куля, я б загадав собі бій з Уайлдером, переміг його, став абсолютним чемпіоном, а потім бився б з Усиком, колишнім абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Це була б грандіозна подія.

Дуже його поважаю, він хороший боєць з олімпійською школою, представляє свою країну. Він з іншого тіста, ніж такі, як Міллер, які б'ють понти направо і наліво. Ми розмовляємо кулаками в рингу, а не поза ним. Так що, Усик, великий тобі респект і удачі в бою з Такамом. Ласкаво просимо в суперважку вагу – дивізіон сили, швидкості й потужності. Успіхів тобі,

– цитує британця vRINGe.com.

Також Джошуа заявив, що не відкидає можливості проведення ще одного бою проти Володимира Кличка.

Наступний поєдинок за участі Усика відбудеться 25 травня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. Його суперником буде Карлос Такам, а двобій в Україні покаже телеканал "Інтер".

Відомо, що Карлос Такам може отримати 800 тисяч доларів, якщо переможе Олександра Усика. Скільки за цей бій отримає українець – поки невідомо.

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