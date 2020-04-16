Джошуа кинув виклик Тайсону Ф'юрі: Такого моменту більше не буде

Ентоні Джошуа хоче зустрітися з Тайсоном Ф'юрі. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF кинув виклик володарю титулу WBC, яким є Ф'юрі.

30-річний Джошуа закликає вийти Тайсона у ринг проти нього та з'ясувати, хто найсильніший боксер у суперважкій вазі, повідомляє Sky Sports.

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"Ф'юрі, виходи битися зі мною. Якщо ти хочеш називати себе номером один, виходи зі мною в ринг. Давай влаштуємо цей поєдинок. Мені належать всі інші титули, так що наш бій має сенс. Я об'єднаний чемпіон в суперважкій вазі, а Ф'юрі володіє титулом WBC", – заявив Ентоні.

За словами Джошуа, бій з Ф'юрі потрібен для того, щоб в суперважкому дивізіоні був єдиний домінатор, який стане абсолютним чемпіоном.

Для того, щоб довести, що я перший номер, мені, безумовно, потрібно зустрітися з Ф'юрі. А він повинен битися зі мною,

– вважає Ентоні.

На думку Ентоні, бій повинен відбутися, оскільки більше не буде такого моменту, як зараз. Втім, обидва боксери мають суперників на наступні поєдинки.

Джошуа повинен влітку провести захист поясу IBF проти Кубрата Пулєва. Натомість Ф'юрі чекає третій бій проти Деонтея Уайлдера.

"Було б чудово сказати Пулєву: "Я вважаю, що зараз тобі краще почекати". А Уайлдеру потрібно сказати: "У нас є більш важливий бій. Насолоджуйся своїм Алабамським курчам, поки ми будемо шуміти у Великобританії", – резюмував Ентоні.

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Нещодавно глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів про можливість проведення бою між Тайсоном та Ентоні.

Він переконаний, що бій може відбутися, однак організації поєдинку заважають Кубрат Пулєв та Деонтей Уайлдер.

Якщо Пулєв та Уайлдер погодяться почекати, то поєдинок Джошуа з Ф'юрі має всі шанси відбутися.

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