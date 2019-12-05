Джошуа мені вигідніший, – Усик розповів, з ким хоче битися

Олександр Усик розповів, що хоче проводити якнайбільше поєдинків у суперважкій вазі. Український боксер зізнався, що наразі не думає про чемпіонський бій.

За словами Усика, він готовий вже в лютому вийти в ринг. Він висловив готовність зустрітися з Дереком Чісорою.

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Я не літаю десь у хмарах. Я не думаю про пояс. Мені реально подобається боксувати. Я хочу боксувати. Якщо це буде за пояс, я буду дуже радий. Якщо це буде не за пояс, а просто бій, на який прийдуть подивитися люди...



Наприклад, з Чісорою вийшов би чудовий поєдинок. Він реально старий, але з такими "міхами". Ну красень. Подивися, що він творить. Я не тримаюся за пояса. Мені потрібні бої, мені потрібен бокс. Я хочу боксувати,

– сказав Олександр ютуб-каналу USYK17.

Також Усик заявив, що більше хоче зустрітися з Ентоні Джошуа, оскільки бій фінансово вигідний. "Кому віддаю перевагу: Джошуа або Руїсу? Джошуа. Чисто тому, що мені це вигідніше по грошах – і бокс, і фани, і Британія", – сказав Усик.

Також український боксер заявив, що перед потенційною зустріччю з Джошуа може провести 2-3 поєдинки.

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Коли Усик дебютував у суперважкій вазі?

13 жовтня Усик у Чикаго (США) переміг Чазза Візерспуна за підсумками семи раундів. Американець відмовився продовжувати бій.

Після бою Усик сказав, що поки не відчув різницю між суперважкою та першою важкою вагою. У першій важкій вазі Усику вдалося стати абсолютним чемпіоном світу.

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс вважає, що Візерспун не став справжнім тестом для українського боксера.

Ймовірно, що наступний бій Усик проведе у лютому 2020 року проти Дерека Чісори.