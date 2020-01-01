Джошуа може відмовитися від двох титулів

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн розповів, що наступний суперник британця стане відомим протягом наступних трьох тижнів. Джошуа, який володіє титулами WBA, IBF та WBO, повинен провести два обов'язкові бої.

Як відомо, Джошуа повинен провести захист титулів IBF і WBO – проти Кубрата Пулєва й Олександра Усика відповідно. Таким чином, один з поясів Ентоні, швидше за все, втратить.

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Все повинно вирішитися протягом трьох тижнів, але це реально змушує задуматися. А що якщо Джошуа залишить обидва титули? Чи важливо це взагалі? Він все одно залишиться чемпіоном світу і головною зіркою у цьому спорті, надалі буде брати участь у класних суперважких поєдинках. Зате ні з ким не доведеться йти на конфлікт і відрахувань організаціям теж буде менше,

– сказав Хірн в інтерв'ю Sports Illustrated.

Хірн заявив, що через обов'язкові захисти у Володимира Кличка було багато нецікавих боїв. "Він двічі бився з Тоні Томпсоном, який був обов'язковим претендентом...", – сказав промоутер.

За словами Хірна, Джошуа не хоче відмовлятися від титулу й готовий битися з будь-яким суперником. "Але це нечесно, коли дві санкціоновані організації кажуть: "Ти повинен вибрати між нами або відмовитися від пояса", – вважає промоутер Джошуа.

Ніхто не знає, що далі спаде на думку Бобу Арум (промоутер Пулєва, – Спорт24). З ним може бути складно домовитися, і Ентоні скаже: "Мені не цікаво". Тоді він може залишити титул IBF, я не знаю. Пулєву теж належить прийняти непросте рішення, адже йому доведеться або прийняти нашу пропозицію, або битися з Адамом Ковнацкі за вакантний титул IBF приблизно за мільйон доларів. І програти він може в обох поєдинках,

– резюмував Хірн.

Також Хірн раніше заявив, що Ентоні Джошуа наступний бій може провести проти Олександра Усика. Джошуа буде битися з Усиком, якщо WBO зобов'яже британця зустрітися з українцем.

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Є ймовірність, що Усик у наступному поєдинку битиметься за титул WBO з Джозефом Паркером. Це станеться, якщо Джошуа відмовиться проводити захист титулу WBO.