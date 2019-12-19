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Джошуа наступний бій проведе з Усиком – заява британця

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Олександр Усик й Ентоні Джошуа / 24 канал

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF й IBO Ентоні Джошуа хоче провести наступний бій з Олександром Усиком. Британець заявив, що хоче битися з українцем, а не болгарином Кубратом Пулєвим.

Ентоні вважає Усика більш жорстким суперником, в якого хороший рекорд – 17 поспіль перемог на професійному ринзі.

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Я не хочу, щоб здалося, що я не поважаю іншого хлопця. Я віддаю перевагу побитися з більш сильним бійцем, принаймні на папері. Я буду вважати обох опонентів вбивцями.

Вийду в ринг з більш жорстким суперником. В Усика більше досягнень. У нього хороший рекорд, тому я зустрінуся з ним,
– цитує Джошуа Metro.

7-го грудня Джошуа переміг Енді Руїса в матчі-реванші й повернув титули WBA, WBO, IBF й IBO. Відразу після реваншу британець отримав двох претендентів на свої пояси.

IBF зобов'язала Ентоні провести захист поясу до квітня проти Кубрата Пулєва. Натомість WBO дала британцю пів року, щоб зустрітися з Усиком.

Наразі офіційно Джошуа не отримав суперника на наступний бій.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Ентоні Джошуа Олександр Усик
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