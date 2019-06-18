Джошуа назвав дату бою-реваншу з Руїсом, сторони домовляються про місце

Одним з найбільш очікуваних боїв 2019 року стане реванш між Ентоні Джошуа та Енді Руїсом. Останній неочікувано переміг британця та відібрав його чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі.

Нагадаємо, 1 червня Енді Руїс технічним нокаутом переміг Ентоні Джошуа. Для британця це стала перша поразка на професійному ринзі.

Як це було: Джошуа сенсаційно нокаутом програв Руїсу і втратив всі пояси

Однак у контракті між боксерами був пункт про реванш. Тож сторони його активізували.

За даними журналіста Майкла Бенсона, бій Джошуа – Руїс відбудеться у листопаді.

Anthony Joshua says he believes his rematch with Andy Ruiz Jr will take place in November. He insists he is staying with trainer Rob McCracken despite renewed speculation that they are going to split. — Michael Benson (@MichaelBensonn) 17 червня 2019 р.

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Однак невідомим залишається місце проведення бою. Руїс заявляв, що хотів би битися у Мексиці, звідки родом його батьки (сам він має американське громадянство. Хоча після бою з Джошуа одягнув на себе прапор Мексики).

Сторона Руїса заявляє, що серед ймовірних місць є Мехіко, Нью-Йорк та Лондон. Однак все буде залежати від того, як домовляться промоутери боксерів.