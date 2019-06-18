Джошуа назвав дату бою-реваншу з Руїсом, сторони домовляються про місце

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Бій Ентоні Джошуа та Енді Руїса
Бій Ентоні Джошуа та Енді Руїса / Irish Mirror

Одним з найбільш очікуваних боїв 2019 року стане реванш між Ентоні Джошуа та Енді Руїсом. Останній неочікувано переміг британця та відібрав його чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі.

Нагадаємо, 1 червня Енді Руїс технічним нокаутом переміг Ентоні Джошуа. Для британця це стала перша поразка на професійному ринзі.

Як це було: Джошуа сенсаційно нокаутом програв Руїсу і втратив всі пояси

Однак у контракті між боксерами був пункт про реванш. Тож сторони його активізували.

За даними журналіста Майкла Бенсона, бій Джошуа – Руїс відбудеться у листопаді.

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Однак невідомим залишається місце проведення бою. Руїс заявляв, що хотів би битися у Мексиці, звідки родом його батьки (сам він має американське громадянство. Хоча після бою з Джошуа одягнув на себе прапор Мексики).

Сторона Руїса заявляє, що серед ймовірних місць є Мехіко, Нью-Йорк та Лондон. Однак все буде залежати від того, як домовляться промоутери боксерів.

 

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Теги: Спорт Бокс
Джерело: 24 канал
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