Джошуа назвав проблеми, які чекають Усика в бою з Чісорою

Чемпіон світу британець Ентоні Джошуа прокоментував майбутній поєдинок між Олександром Усиком та Дереком Чісорою. Попри те, що Усик фаворит, Ентоні вважає, що його земляк створить проблеми українцю.

За словами Ентоні, якщо Чісора буде у такій формі, як у поєдинках з Ділліаном Уайтом, Усик матиме проблеми.

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Чісора зразка поєдинків з Ділліаном Уайтом створить Усику проблеми. Я спарингував з Дереком. Він дійсно сильний. З ним краще не жартувати,

– цитує Ентоні Sky Sports.

Джошуа вважає, що Усик, який тільки змінив вагову категорію, може стримати Чісору завдяки рухливості.

Можливо, потужності Усика не вистачить, щоб потурбувати Чісору. Тоді в Олександра можуть виникнути проблеми. Але Усик – один з кращих боксерів цього покоління,

– резюмував Джошуа.

Усик – Чісора: головне про бій

Бій боксерів запланований на 23 травня у Лондоні (Англія).

Поєдинок, можливо, перенесуть через пандемію коронавірусу. Промоутер Едді Хірн, який організовує вечір боксу, заявляв, що всі вечори боксу, заплановані на травень у Великобританії, можуть бути скасовані.

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Згодом Хірн заявив, що шанси провести боксерські бої у травні і навіть у червні вкрай малі і вони будуть перенесені на невизначений термін.

Усик та Чісора висловили сподівання, що все ж зустрінуться 23 травня.

Натомість Едді Хірн розповів, що доля поєдинку визначиться найближчими днями.

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