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Джошуа не зможе стати абсолютним чемпіоном світу без Усика

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Олександр Усик / K2 Promotions

Егіс Клімас, менеджер обов'язкового претендента на пояс WBO в суперважкій вазі Олександра Усика (17-0, 13 КО), заявив, що команда українця не буде відступати від бажання провести бій з Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) заради зустрічі британця з Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Слова Клімас цитує видання Sky Sports.

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Вони не зможуть організувати бій Джошуа – Ф'юрі до зустрічі з нами. Як це можливо? На даний момент нам потрібно перемогти Чісору, після чого ми повинні отримати бій за пояс WBO. Я вірю, що Джошуа також хоче провести цей бій. Хороші боксери хочуть битися з хорошою опозицією. Джошуа бачить серйозний виклик в Олександрі і хоче його прийняти. Всі говорять, що Олександр створить проблеми для Джошуа, але Ентоні так не думає і він хоче довести всім, що є сильнішим.

Ми не хочемо чекати надто довго. Олександр хоче битися, він хоче залишатися активним. Для нього буде великою проблемою – не боксувати довгий час,
– заявив менеджер.

  • Дерек Чісора днями погодив бій з українцем Олександром Усиком. Поєдинок відбудеться 23 травня на арені О2 в Лондоні.
  • Поєдинок з Чісорою стане для Усика другим в суперважкій вазі. Дебютував українець в хевівейті в жовтні минулого року, перемігши технічним нокаутом Чазза Візерспуна.
  • Переможець бою Усик – Чісора зможе в майбутньому розраховувати на зустріч з чемпіоном світу в суперважкій вазі за трьома версіями Ентоні Джошуа. Британський чемпіон проведе захист титулу проти Пулєва 20 червня.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Ентоні Джошуа Олександр Усик Бокс
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