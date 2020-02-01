Джошуа несподівано може відмовитися від бою з Усиком

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа і сопромоутер українця Олександра Усика британець Едді Хірн розповів про можливий бій між його підопічними.

За словами Хірна, поєдинок британця з українцем може не відбутися цього року. Фахівця цитує BoxingScene.

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Переможець бою Джошуа з Пулєвим поб'ється з Усиком. Єдиний варіант, при якому Джошуа не битиметься проти Усика, якщо у нас вийде домовитися про бій з переможцем реваншу Уайлдер – Ф'юрі.



На кону цього поєдинку стоятиме статус абсолютного чемпіона, оскільки WBO, звичайно, захоче захистити Усика,

– сказав Хірн.

Спорт24 писав, що Олександр Усик продовжує підготовку до наступного поєдинку. Українець провів ранкове тренування у боксерському клубі All Stars Boxing Club.