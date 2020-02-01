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Джошуа несподівано може відмовитися від бою з Усиком

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Олександр Усик та Ентоні Джошуа / Колаж

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа і сопромоутер українця Олександра Усика британець Едді Хірн розповів про можливий бій між його підопічними.

За словами Хірна, поєдинок британця з українцем може не відбутися цього року. Фахівця цитує BoxingScene.

Варте уваги: Джошуа розповів, які проблеми чекають Усика в бою з Чісорою

Переможець бою Джошуа з Пулєвим поб'ється з Усиком. Єдиний варіант, при якому Джошуа не битиметься проти Усика, якщо у нас вийде домовитися про бій з переможцем реваншу Уайлдер – Ф'юрі.

На кону цього поєдинку стоятиме статус абсолютного чемпіона, оскільки WBO, звичайно, захоче захистити Усика,
– сказав Хірн.

Спорт24 писав, що Олександр Усик продовжує підготовку до наступного поєдинку. Українець провів ранкове тренування у боксерському клубі All Stars Boxing Club.

  • За попередньою інформацією, наступний поєдинок Усик проведе проти британця Дерека Чісора. Бій може відбутися на O2 Arena у Лондоні.
  • Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн, який співпрацює з Усиком, заявив, що бій відбудеться 28 березня або 11-го квітня.
  • Водночас промоутер українця Олександр Красюк розповів, що протягом декількох днів буде офіційна інформація щодо бою.
  • Усик зустрівся з Чісорою 7 грудня у Саудівській Аравії. Обидва відвідали реванш Ентоні Джошуа з Енді Руїсом.
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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Ентоні Джошуа Олександр Усик Бокс Новини Спорту
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