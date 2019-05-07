Джошуа підтвердив, що наступний бій готовий провести з Усиком

Британський чемпіон світу за версією WBO, WBA Super й IBF Ентоні Джошуа заявив, що готовий наступний бій провести проти українця Олександра Усика.

Наступний поєдинок Усик проведе у суперважкій вазі проти Карлоса Такама. Бій відбудеться 25 травня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor.

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У разі перемоги Усик стане першим номером рейтингу WBO у суперважкій вазі. Олександр буде обов'язковим претендентом на чемпіонський титул, оскільки є "суперчемпіоном" WBO в крузервейті. Поясом у суперважкій вазі наразі володіє саме Джошуа.

Ентоні Джошуа 1-го червня зустрінеться в Нью-Йорку з мексиканцем Енді Руїсом-молодшим. Британець стверджує, що відразу ж після цього готовий битися з Усиком.

Стовідсотково буду готовий. Звільнити титул для Усика? Нізащо! Та й до чого це? Я навіть ніколи й не роздумував над тим, щоб відмовитися від якогось зі своїх титулів. Згоден, в боксі дуже багато політики. Але я точно не збираюся відмовлятися від титулу WBO і готовий битися з Усиком. Навіть більше. Хочу побажати хлопцю удачі. Вважаю, він – дуже крутий додаток до хевівейту. Він дуже талановитий боєць. І, вважай, вже іменитий.

Скажу навіть більше. Якби він дебютував у хевівейті раніше, то замість Джаррелла Міллера і Луїса Ортіса, який відмовився від бою, я б зараз бився саме з ним. DAZN хоче, щоб на їх стріммінгу було якнайбільше крутих боїв між крутими бійцями. Їм потрібні боксери типу Усика. І вони будуть його добре просувати. Вони готові добре платити, адже зацікавлені в таких поєдинках,

– цитує Джошуа vRINGe.

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Джошуа не вперше говорить про готовність битися з Олександром Усиком. Британець також заявив, що дивитиметься дебютний бій українця в суперважкій вазі проти Такама.

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