Джошуа прийняв рішення не битися з Усиком і захистить титул IBF

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа прийняв рішення провести обов'язковий бій проти Кубрат Пулєва. Болгарин є офіційним претендентом за версією IBF.

Спеціалізований портал Boxing Scene повідомляє, що сторони Джошуа та Пулєва продовжують переговори про організацію поєдинку.

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Представник IBF заявив, що команди обох боксерів попросили дати час до 31 січня для переговорів.

Мені повідомили, що команди Пулєва і Джошуа попросили дати час до 31 січня на проведення переговорів,

– сказали в IBF.

Якщо сторони не зможуть дійти згоди щодо бою, то будуть призначені промоутерські торги.

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Наразі місце та дата бою між Пулєвим та Джошуа не повідомляються. Ймовірно, бій відбудеться навесні у Лондоні.

Джошуа і Пулєв повинні були провести бій ще у жовтні 2017 року, але болгарин отримав травму.

З ким битиметься Усик?

Потенційними суперниками українця, який є офіційним претендентом на титул WBO, залишаються Дерек Чісора та Джозеф Паркер.

Втім, відкритим є питання, чи стоятиме на кону наступного поєдинку Усика титул WBO.

Як відомо, в організації зобов'язали Джошуа провести захист титулу WBO протягом пів року з моменту його останнього бою.

Джошуа востаннє виходив у ринг 7-го грудня і переміг Енді Руїса.

Усик може зустрітися з Паркером у битві за титул WBO, якщо Джошуа відмовиться від поясу. Окрім того, Олександр може отримати титул без поєдинку.