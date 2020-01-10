Джошуа прийняв рішення не битися з Усиком і захистить титул IBF
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа прийняв рішення провести обов'язковий бій проти Кубрат Пулєва. Болгарин є офіційним претендентом за версією IBF.
Спеціалізований портал Boxing Scene повідомляє, що сторони Джошуа та Пулєва продовжують переговори про організацію поєдинку.
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Представник IBF заявив, що команди обох боксерів попросили дати час до 31 січня для переговорів.
Мені повідомили, що команди Пулєва і Джошуа попросили дати час до 31 січня на проведення переговорів,
– сказали в IBF.
Якщо сторони не зможуть дійти згоди щодо бою, то будуть призначені промоутерські торги.
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Наразі місце та дата бою між Пулєвим та Джошуа не повідомляються. Ймовірно, бій відбудеться навесні у Лондоні.
Джошуа і Пулєв повинні були провести бій ще у жовтні 2017 року, але болгарин отримав травму.
З ким битиметься Усик?
Потенційними суперниками українця, який є офіційним претендентом на титул WBO, залишаються Дерек Чісора та Джозеф Паркер.
Втім, відкритим є питання, чи стоятиме на кону наступного поєдинку Усика титул WBO.
Як відомо, в організації зобов'язали Джошуа провести захист титулу WBO протягом пів року з моменту його останнього бою.
Джошуа востаннє виходив у ринг 7-го грудня і переміг Енді Руїса.
Усик може зустрітися з Паркером у битві за титул WBO, якщо Джошуа відмовиться від поясу. Окрім того, Олександр може отримати титул без поєдинку.