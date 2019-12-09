Джошуа проведе наступний бій на стадіоні "Тоттенхема": суперником стане Усик або Пулєв

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн розповів, що наступний бій британця відбудеться у Лондоні. За його словами, Джошуа захищатиме титули в бою з українцем Олександром Усиком або болгарином Кубратом Пулєвим.

Пулєв – пріоритетний варіант для Джошуа

Хірн заявив, що Джошуа повинен захистити титул IBF у бою з Кубратом Пулєвим до квітня 2020 року.

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Натомість на захист поясу WBO в поєдинку з Усиком британець має пів року. Зі слів Хірна зрозуміло, що пріоритетним для Джошуа є бій проти Пулєва. Натомість Усик зустрінеться з Дереком Чісорою.

IBF дали нам час до квітня, щоб ми провели бій з Кубратом Пулєвим, а WBO протягом пів року зобов'язала битися з Усиком. Запитаємо у WBO, чи можемо ми спершу організувати бій з Пулєвим.



Ми поговоримо з командою Усика. Він міг би спершу побитися з Чісорою, а потім з Джошуа. Бій навряд чи пройде на "Вемблі", це не кращий варіант. Відмінний новий стадіон зараз у "Тоттенхема". Вони хотіли прийняти бій з Руїсом, але не змогли через графік, а тепер інтерес відновився,

– цитує Хірна BoxingScene.com.

Промоутер заявив, що Джошуа висловив бажання провести захист титулів у Великобританії. Наразі найбільше шансів прийняти наступний бій Ентоні має новий стадіон "Тоттенхема".

З ким битиметься Усик?

Після того, як Джошуа відібрав чемпіонські титули в Енді Руїса, британець висловив готовність зустрітися з Усиком.

У команді українського боксера також заявили, що готові до зустрічі з Джошуа. Втім, більше шансів, що Олександр все ж зустрінеться з Чісорою.

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Едді Хірн розповів, що бій Усика та Чісори може відбутися у Великобританії. За словами співпромоутера Усика, поєдинок прийме Манчестер.

Також Хірн назвав ймовірну дату поєдинку – 8 лютого. Але інший промоутер українця Олександр Красюк заявив, що це надто рано.

Переговори про бій раніше підтвердив промоутер британця Девід Хей. А Красюк заявив, що Чісора погодився на поєдинок з Усиком, однак контракт поки не підписано.