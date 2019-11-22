Джошуа провів відкрите тренування напередодні реваншу з Руїсом: ефектні фото

Колишній чемпіон світу в суперважкій веcе британець Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) провів відкрите тренування для журналістів напередодні реваншу з мексиканським чемпіоном хевівейті за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїсом (33-1, 22 КО).

Як відомо, 7 грудня в Саудівській Аравії відбудеться бій-реванш між Енді Руїсом та Ентоні Джошуа.

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Відкрите тренування Ентоні Джошуа / Фото: BoxingScene

У червні 2019 року Руїс несподівано переміг Джошуа в поєдинку, який відбувся на знаменитій арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку, і став чемпіоном світу у важкій ваговій категорії за версіями WBA (Super), WBO, IBF і IBO.

На рахунку 30-річного Руїса 34 бої в професійному боксі, в яких він здобув 33 перемоги і зазнав однієї поразки. Його ровесник Джошуа здобув 22 перемоги у 23 поєдинках.