Джошуа розповів причину поразки Руїсу: британець переніс операцію після бою

Ентоні Джошуа, який 7-го грудня у реванші переміг Енді Руїса, розповів причини поразки мексиканцю 1 червня 2019 року. Тоді Джошуа капітулював у 7-у раунді й втратив титули WBA, WBO, IBF й IBO.

Британець розповів, що перед поєдинком у Нью-Йорку він почував себе погано. Перед виходом у ринг, за словами Джошуа, він засунув голову у відро з льодом.

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Вважаю, що потрібно віддати належне Енді Руїсу. Він – великий боєць. Все було чесно. Він просто був сильніший і побив мене в ту ніч. Проблема була в тому, що я не знав, що зі мною не так. Відчував втому ще до виходу в ринг. Відчував, що щось зі мною не так. Відчував, що чимось хворий. Найгірше, що я не міг зрозуміти причину всього цього. Тоді в Нью-Йорку в роздягальні я навіть засунув голову у відро з льодом перед виходом в ринг,

– цитує Джошуа vRINGe.

Джошуа стверджує, що напередодні тренувального табору до реваншу він був прооперований. Але британець не повідомив причини операції.

Мені відразу ж сказали, що якщо хочу виправити проблему раз і назавжди, то необхідно погодитися на операцію. Відразу ж після цього я зміг нормально й повноцінно готуватися до реваншу. Це моє рішення не розповідати про проблеми зі здоров'ям. Я не хотів ніяких виправдань. Це називається відповідальність. Ти несеш на собі відповідальність як чемпіон світу. Все це дуже непросто, тисне, виснажує. Але нікуди від цього не дітися,

– резюмував боксер.

За словами британця, проблема зі здоров'ям залишилася у минулому.

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