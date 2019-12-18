Джошуа розповів, як планує перемагати Усика в чемпіонському бою

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився думкою про Олександра Усика і про те, як побудує підготовку до потенційного поєдинку з українцем.

За словами британського боксера, Сашко є дуже гідним опонентом. Джошуа похвалив українця за його роботу в рингу та відзначив його наполегливість. Це він розповів у інтерв'ю Sky Sports.

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Усик – претендент, який буде в полі мого зору в кінці березня або початку квітня. Дуже гідний суперник. Коли я вибудовую свій рекорд, хочу таких суперників як Усик, щоб пізніше заявити про те, що я їх переміг. Він дуже добре використовує свої ноги, здорово тримає руки. По ньому не можна влучити, так добре він рухається на ногах. Що я б зробив, так це вивчав би його – рухи, вибір позиції,

– сказав Джошуа.

Як відомо, Всесвітня боксерська організація (WBO) розпорядилася, аби Ентоні Джошуа та Олександр Усик розпочали перемовини про проведення поєдинку. Таким чином організація офіційно санкціонувала бій між боксерами.

Джошуа (22-1, 21 КО) повернув собі чемпіонські титули після перемоги над Енді Руїсом в реванші. Британець переміг одноголосним рішенням суддів . Сам Ентоні Джошуа заявив, що для нього немає ніяких проблем провести бій з Усиком.

Першим претендентом на бій з Джошуа є 38-річний болгарин Кубрат Пулєв. Боксер є обов'язковим претендентом за версією IBF.

Непереможений Усик (17-0, 13 КО) в жовтні дебютував в супертяжах з перемоги над Чаззом Візерспуном після семи раундів.