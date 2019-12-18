Джошуа розповів, як планує перемагати Усика в чемпіонському бою

172 Читать новость на русском
Ентоні Джошуа / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився думкою про Олександра Усика і про те, як побудує підготовку до потенційного поєдинку з українцем.

За словами британського боксера, Сашко є дуже гідним опонентом. Джошуа похвалив українця за його роботу в рингу та відзначив його наполегливість. Це він розповів у інтерв'ю Sky Sports.

Читайте також: Бій між Усиком і Чісорою пройде на початку березня, – промоутер

Усик – претендент, який буде в полі мого зору в кінці березня або початку квітня. Дуже гідний суперник. Коли я вибудовую свій рекорд, хочу таких суперників як Усик, щоб пізніше заявити про те, що я їх переміг. Він дуже добре використовує свої ноги, здорово тримає руки. По ньому не можна влучити, так добре він рухається на ногах. Що я б зробив, так це вивчав би його – рухи, вибір позиції,
– сказав Джошуа.

Як відомо, Всесвітня боксерська організація (WBO) розпорядилася, аби Ентоні Джошуа та Олександр Усик розпочали перемовини про проведення поєдинку. Таким чином організація офіційно санкціонувала бій між боксерами.

Джошуа (22-1, 21 КО) повернув собі чемпіонські титули після перемоги над Енді Руїсом в реванші. Британець переміг одноголосним рішенням суддів. Сам Ентоні Джошуа заявив, що для нього немає ніяких проблем провести бій з Усиком.

Першим претендентом на бій з Джошуа є 38-річний болгарин Кубрат Пулєв. Боксер є обов'язковим претендентом за версією IBF.

Непереможений Усик (17-0, 13 КО) в жовтні дебютував в супертяжах з перемоги над Чаззом Візерспуном після семи раундів.

Про які хвороби сигналізують прищі на обличчі
сьогодні
15882
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:24 Українського олімпійського чемпіона Торохтія дискваліфікували через допінг
Юрій Семенюк 159
сьогодні 12:34 Бундесліга: "Боруссія" втратила перемогу в матчі проти "РБ Лейпциг", забивши три голи – відео
Ігор Саджениця 191
17 грудня 19:57 Еліна Світоліна потрапила у фінал номінації "Удар року" від WTA: відео
Юрій Семенюк 642
17 грудня 14:22 Серія А випустила антирасистські плакати із зображеннями мавп
Юрій Семенюк 351
17 грудня 12:25 18 грудня закінчується подача заявок на квитки Євро-2020: де купити та яка ціна
Михайло Гема 6978
Новини
Більше новин
Залиште відгук