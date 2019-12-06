Джошуа – Руїс: де дивитися в Україні чемпіонський реванш

76 Читать новость на русском
Джошуа – Руїс: де дивитися / Фото з відкритих джерел

У суботу, 7 грудня, Ентоні Джошуа у реванші буде битися з Енді Руїсом за пояси WBA, WBO, IBF та IBO. В Україні цей поєдинок можна переглянути по телебаченню.

Транслювати поєдинок в Україні у прямому ефірі буде телеканал "Інтер". О 21:30 стартує програма "Великий бокс", в ході якої експерти в студії обговорять шанси боксерів. Бій Джошуа – Руїс розпочнеться орієнтовно о 23:00.

Читайте також: Джошуа – Руїс: букмекери назвали переможця епічного реваншу

В андеркарді бою Джошуа – Руїс відбудуться бої Філіп Хрговіч – Ерік Моліна, Ділліан Уайт –  Маріуш Вах і Майкл Хантер – Олександр Повєткін.

У першій зустрічі боксерів Енді Руїс здобув перемогу технічним нокаутом в сьомому раунді. Для Ентоні Джошуа цей сенсаційний програш став першим у кар'єрі, боксер втратив усі свої чемпіонські титули.

Реванш Джошуа – Руїс за титули WBA, WBO, IBF та IBO відбудеться у ніч із 7 на 8 грудня в місті Ед-Дірійя (Саудівська Аравія). Огляд поєдинку читайте на сайті Спорт24.

Пожежа в коледжі Одеси: поліція ідентифікувала другу жертву
сьогодні
9342
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Джошуа – Руїс Ентоні Джошуа
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 грудня 17:00 Кубок світу з біатлону-2019: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 1113
5 грудня 14:27 Зірка НБА закинув ефектний данк, але рефері не зарахували кидок: відео
Юрій Семенюк 725
4 грудня 17:54 Гвардіола сконфузився, переплутавши "Манчестер Сіті" з "Баварією": відео
Юрій Семенюк 400
4 грудня 14:11 Директор ТК "Футбол" докладніше розповів, що буде транслювати третій футбольний канал групи
Вісент Луїс 323
4 грудня 14:05 Сергій Бубка – все про світові рекорди та гучні скандали
Олена Кандяк 2842
Новини
Більше новин
Залиште відгук