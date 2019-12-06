Джошуа – Руїс: де дивитися в Україні чемпіонський реванш

У суботу, 7 грудня, Ентоні Джошуа у реванші буде битися з Енді Руїсом за пояси WBA, WBO, IBF та IBO. В Україні цей поєдинок можна переглянути по телебаченню.

Транслювати поєдинок в Україні у прямому ефірі буде телеканал "Інтер". О 21:30 стартує програма "Великий бокс", в ході якої експерти в студії обговорять шанси боксерів. Бій Джошуа – Руїс розпочнеться орієнтовно о 23:00.

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В андеркарді бою Джошуа – Руїс відбудуться бої Філіп Хрговіч – Ерік Моліна, Ділліан Уайт – Маріуш Вах і Майкл Хантер – Олександр Повєткін.

У першій зустрічі боксерів Енді Руїс здобув перемогу технічним нокаутом в сьомому раунді. Для Ентоні Джошуа цей сенсаційний програш став першим у кар'єрі, боксер втратив усі свої чемпіонські титули.

Реванш Джошуа – Руїс за титули WBA, WBO, IBF та IBO відбудеться у ніч із 7 на 8 грудня в місті Ед-Дірійя (Саудівська Аравія). Огляд поєдинку читайте на сайті Спорт24.