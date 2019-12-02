Джошуа – Руїс: букмекери назвали переможця епічного реваншу

У суботу, 7 грудня, відбудеться найбільш очікуваний реванш 2019 року. Британець Ентоні Джошуа спробує повернути втрачені титули в поєдинку проти мексиканця Енді Руїса. Букмекери оцінили, в якого з боксерів більше шансів відсвяткувати перемогу.

Джошуа – Руїс: прогноз букмекерів

Вперше боксери зустрілися на рингу 1 червня у США. Для Ентоні це був дебют на американському ринзі. Зустріч боксерів стала спонтанною, оскільки Ентоні мав провести захист титулів проти Джаррела Міллера. Однак бій було скасовано, оскільки Міллер провалив допінг.

На бій Ентоні та Джаррела була зарезервована легендарна арена "Медісон-сквер-гарден". Щоб не втрачати бій на арені в команді Джошуа знайшли заміну в обличчі Енді Руїса. У підсумку, мексиканець сенсаційно переміг технічним нокаутом.

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Прогноз Фаворит Спорт

Попри поразку в першому бою Ентоні Джошуа залишається фаворитом протистояння. Експерти "Фаворит Спорт" оцінили перемогу британця у бою з Руїсом коефіцієнтом 1,44. Якщо Ентоні виграє достроково – коефіцієнт 1,80.

Як і в першому випадку, Руїс розглядається андердогом. Коефіцієнт на перемогу мексиканця – 2,85. Якщо ж Енді знову завершить достроково поєдинок – коефіцієнт 3,50.

Прогноз Pari Match

У компанії Pari Match любителям боксу пропонують відгадати, скільки раундів триватиме поєдинок. Коефіцієнт на те, що боксери пройдуть понад сім з половиною раундів – 1,87. Такий же коефіцієнт, якщо бій завершиться до сьомого раунду.

Найменш реальний підсумок поєдинку, на думку експертів, – це нічия. Коефіцієнт на те, що реванш у Саудівській Аравії завершиться нічиєю – 28.

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Прогноз 1xbet

Попередній бій завершився саме в сьомому раунді. Коефіцієнт на те, що Руїс знову зуміє зупинити Джошуа в 7-й трихвилинці – 31. Також фахівці Pari Match пропонують коефіцієнт 4,5 на те, що Руїс виграє технічним нокаутом.

Очевидно, що Ентоні Джошуа прагне взяти реванш яскраво й нокаутувати мексиканського опонента. Коефіцієнт на те, що британець відправить Руїса в нокаут – 5. А ось на те, що Джошуа виграє технічним нокаутом – коефіцієнт 2,1.

Реванш Джошуа – Руїс за титули WBA, WBO, IBF та IBO відбудеться у ніч із 7 на 8 грудня в місті Ед-Дірійя (Саудівська Аравія). Огляд поєдинку читайте на сайті Спорт24.