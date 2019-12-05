Джошуа та Руїс провели гарячу дуель поглядів: відео
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Енді Руїс та Ентоні Джошуа провели дуель поглядів перед своїм реваншем. Боксери вже в Саудівській Аравії, де 7 грудня відбудеться їх бій.
Боксери зустрілися обличчям до обличчя під час пресконференції у місті Ед-Дірійя.
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Джошуа, який зазнав сенсаційної поразки в першому поєдинку, намагався "спалити" поглядом Руїса. Ентоні зосереджено дивився в очі мексиканця й навіть не кліпнув оком.
Натомість Руїс намагався щось розповісти Джошуа. На слова Енді британський боксер ніяк не відреагував.
Відео дуелі поглядів
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