Джошуа та Руїс провели гарячу дуель поглядів: відео

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Енді Руїс – Ентоні Джошуа / matchroomboxing.com

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Енді Руїс та Ентоні Джошуа провели дуель поглядів перед своїм реваншем. Боксери вже в Саудівській Аравії, де 7 грудня відбудеться їх бій.

Боксери зустрілися обличчям до обличчя під час пресконференції у місті Ед-Дірійя.

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Джошуа, який зазнав сенсаційної поразки в першому поєдинку, намагався "спалити" поглядом Руїса. Ентоні зосереджено дивився в очі мексиканця й навіть не кліпнув оком.

Натомість Руїс намагався щось розповісти Джошуа. На слова Енді британський боксер ніяк не відреагував.

Відео дуелі поглядів

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Джошуа – Руїс Ентоні Джошуа
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