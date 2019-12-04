Джошуа та Руїс провели відкрите тренування перед мегафайтом: відео

У Саудівській Аравії провели відкрите тренування чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, і WBO американець Енді Руїс-молодший (33-1-0, 22 KO) і ексчемпіон, британець Ентоні Джошуа (22 -1-0, 21 KO).

Руїс показав вражаючу для його комплекції швидкість рук, а Джошуа ж вважав за краще швидше виконати необхідну для розкрутки бою частину програми і піти від уваги публіки.

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Також зазначимо, що обидва боксери були неабияк схудлими в порівнянні з першим боєм.

Дивіться відео відкритого тренування Джошуа та Руїса

Реванш Джошуа – Руїс за титули WBA, WBO, IBF та IBO відбудеться у ніч із 7 на 8 грудня в місті Ед-Дірійя (Саудівська Аравія). Огляд поєдинку читайте на сайті Спорт24.

У червні 2019 року Руїс несподівано переміг Джошуа в поєдинку, який відбувся на знаменитій арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку, і став чемпіоном світу у важкій ваговій категорії за версіями WBA (Super), WBO, IBF і IBO.