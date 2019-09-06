Джошуа й Руїс провели дуель поглядів, мексиканець одягнув сомбреро: відео

Британець Ентоні Джоуша та мексиканець Енді Руїс відправилися у рекламний тур. Боксери зустрінуться у ринзі 7-го грудня у Саудівській Аравії.

За декілька днів боксери побували в Нью-Йорку (США) та Саудівській Аравії. Спортсмени поспілкувалися з пресою та вболівальниками.

Читайте також: Британський боксер оскаржив право Усика битися за титул WBO: відомо рішення

Також боксери встигли провести декілька дуелей поглядів. На останню мексиканський чемпіон світу прийшов у сомбреро (традиційний капелюх населення Піренейського півострову й Латинської Америки).

Це ніяк не знітило Джошуа й боксери провели спокійну дуель поглядів.

Поєдинок Джошуа – Руїс відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії на арені в Ер-Ріяді. Таке рішення було ухвалено командами боксерів.

Руїс заявляв, що не хоче битися в Саудівській Аравії, але боксери таки зуміли домовитися щодо поєдинку.

Перший бій між боксерами відбувся 2-го червня. Джошуа чотири рази побував в нокдауні й рефері вирішив зупинити бій у сьомому раунді.

Для Ентоні це перша поразка в кар'єрі, до цього він переміг у 22 боях, в тому числі у Володимира Кличка, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу. Для британця це був перший бій у США.

29-річний Енді Руїс-молодший провів 33 поєдинки й програв лише один (Джозефу Паркеру за звання чемпіона за версією WBO).